أتلانتا يكتسح فروسينوني بخماسية نظيفة

اكتسح أتالانتا مضيفه فروسينوني 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، فى المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل سامبدوريا مع فيورنتينا 3 - 3 وتعادل سبال مع بولونيا 1 - 1.

وتقمص دوفان زاباتا دور البطولة لفريق أتالانتا بتسجيله أربعة أهداف، سوبر هاتريك، في الدقائق 44 و47 و64 و73، فيما سجل الهدف الآخر جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 11. ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فروسينوني عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل سامبدوريا مع مضيفه فيورنتينا 3 - 3. وسجل أهداف سامبدوريا غاستون راميريز في الدقيقة 44 وفابيو كوالياريلا، هدفين، الأول في الدقيقة 81 من ركلة والثاني في الدقيقة 85، فيما سجل أهداف فيورنتينا لويس مورييل، هدفين، في الدقيقتين 34 و70 وجيرمان بيزيلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد إديميلسون فيرنانديز لحصوله على إنذارين. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام تورينو.

وفي المباراة الثالثة، تعادل سبال مع بولونيا 1 - 1. وتقدم بولونيا بهدف رودريجو بالاسيو في الدقيقة 24 ،وتعادل سبال عن طريق جاسمين كوريتش في الدقيقة 64. ورفع سبال رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف أودينيزي، كما رفع بولونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.