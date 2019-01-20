إبراهيموفيتش: أتعامل مع كل موسم على حدة

قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي المنافس في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين إنه يخطط للتعامل مع كل موسم على حدة بعد تجديد عقده لموسم واحد.



واستمتع إبراهيموفيتش، الذي انضم إلى غالاكسي في مارس بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بموسم أول رائع في أميركا واختير أفضل لاعب جديد في البطولة.



وارتبط اسم اللاعب البالغ عمره 37 عاما بالعودة إلى فريقه السابق ميلان في العام الماضي، لكنه قرر البقاء مع غالاكسي من أجل محاولة بلوغ الأدوار الإقصائية.



وأبلغ الصحافيين: ربما كان يمكنني التوقيع لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة وهذا ما يعتقده غالاكسي لكني قلت كل عام على حدة. وزاد: في الوقت الحالي أشعر أنني أستطيع تقديم الكثير للنادي. لا أريد وضع النادي في موقف حيث يتراجع مستواي وأنا موجود في التشكيلة خاصة في ظل اللوائح الصارمة في البطولة.



وأضاف: قلت دعونا نفكر في كل عام على حدة. لو كنت في حالة جيدة سأبقى وأقدم أداء جيدا ولا يكون النادي مجبرا على إشراكي وأنا في حالة سيئة ووفقا للميزانية الحالية.



وأحرز إبراهيموفيتش 22 هدفا وصنع عشرة أهداف في 27 مباراة في الموسم الماضي، ورغم ذلك فشل غالاكسي في بلوغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني على التوالي.



وأوضح إبراهيموفيتش الفائز بألقاب في هولندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن النتيجة كانت محبطة، وقال: لم نبلغ الأدوار الإقصائية. بالنسبة لي هذا أمر جديد وكارثي.