الصين تقلب تأخرها أمام تايلاند وتبلغ ربع النهائي

قلب المنتخب الصيني تأخره بهدف نظيف أمام نظيره التايلاندي إلى فوز 2 -1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

وتقدم المنتخب التايلاندي بهدف سجله سوباشاي جايديد في الدقيقة 31، ثم تعادل زهي شياو للمنتخب الصيني في الدقيقة 67 قبل أن يسجل جاو لين هدف الفوز في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وصعد المنتخب الصيني إلى دور الثمانية ليواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين إيران وعمان في وقت لاحق، وتاهل المنتخب الصيني إلى دور الستة عشر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف كوريا الجنوبية.

فيما تاهل منتخب تايلاند إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط بفارق نقطة خلف المنتخب الإماراتي.