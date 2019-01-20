إنتر يهدر فرصة الاقتراب من نابولي ويتعادل مع ساسولو

خيم التعادل السلبي على مباراة إنتر ميلان وضيفه ساسولو في ختام مباريات يوم السبت منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث كما رفع ساسولو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية فاز بارما على مضيفه أودينيزي 2 1. وسجل هدفي بارما روبيرتو إنغليسي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وكواسي جيرفينيو في الدقيقة 68، فيما سجل هدف أودينيزي الوحيد ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 50.

ورفع بارما رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتالانتا، وتوقف رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.