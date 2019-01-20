دورتموند يعزز صدارته بفوز صعب على لايبزيغ

اقترب فريق بوروسيا دورتموند خطوة جديدة من لقب الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه لايبزيغ 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة عشر للبوندسليغا.

وعزز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز الثالث عبر الفوز على مضيفه باير ليفركوزن 1 - صفر.

وفي باقي المباريات فاز أينتراخت فرانكفورت على ضيفه فرايبورغ 3 - 1 وماينز على مضيفه شتوتغارت 3 - 2 وفورتونا دوسلدورف على مضيفه أوغسبورغ 2 - 1 وفيردر بريمن على مضيفه هانوفر 1 - صفر.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقمص صانع اللعب البلجيكي أكسيل فيتسل دور البطولة وسجل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 19. وحقق دورتموند فوزه الثاني على التوالي منذ هزيمته الأولى هذا الموسم والتي جاءت على يد فورتونا دوسلدورف بهدفين مقابل هدف في 18ديسمبر الماضي.

وسجل دورتموند فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي تغلب على مضيفه هوفنهايم 3 - 1 يوم الجمعة. وتوقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

وعلى ملعب باي أرينا سجل المهاجم الفرنسي الحسن بليا هدف الفوز لمونشنغلادباخ في الدقيقة 37. رفع غلادباخ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ليفركوزن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم أينتراخت فرانكفورت للمركز الخامس بفضل فوزه على فرايبورغ 3 - 1. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر. وجاءت الأهداف الثلاثة لفرانكفورت عن طريق سباستيان هيلير وأنتي ريبيتش ولوكا يوفيتش في الدقائق 36 و40 و45 وتكفل نيلز بيترسن بالهدف الوحيد لفرايبورغ في الدقيقة 69.

وفاز ماينز على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث تقدم ماينز بثلاثة أهداف حملت توقيع سانتياغو أسكاسيبار بالخطأ في مرماه وجون فيليب ماتيتا وأليكسندر هاك في الدقائق 22 و28 و72. ورد نيكولاس غونزاليس ومارك أوليفييه كيمب بهدفين لشتوتغارت في الدقيقتين 83 و85. الفوز رفع رصيد ماينز إلى 24 نقطة في المركز العار وتوقف رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز فيردر بريمن على مضيفه هانوفر بهدف حمل توقيع ميلوت ريشكا في الدقيقة 32. الفوز رفع رصيد بريمن إلى 25 نقطة في المركز الثامن وظل هانوفر في المركز الثاني من القاع برصيد 11 نقطة.