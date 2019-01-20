رأسية وينكس تمنح توتنهام فوزاً قاتلاً على فولهام

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا في اللحظات الأخيرة 2 - 1 على مضيفه فولهام يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وبقي توتنهام في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، فيما ظل فولهام في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة، مهدرا بذلك ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، علما بأنه يبتعد بفارق سبع نقاط عن مراكز الأمان.

ورغم فقدان توتنهام خدمات نجمه هاري كين، الذي تعرض لإصابة بالغة في كاحل القدم ستبعده عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة، بالإضافة لرحيل نجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي ترك فراغا كبيرا بعدما انضم مؤخرا لصفوف منتخب بلاده المشارك حاليا في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، فضلا عن إصابة ديلي آلي الذي لم يستطع استكمال المباراة، لكن خبرة لاعبيه نجحت في حسم الأمور لصالحهم في آخر ثوان من عمر اللقاء.

وافتتح فولهام التسجيل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيرناندو يورينتي لاعب توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، لكن ديلي آلي أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 51.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 -1، أحرز هاري وينكس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز الثمين ليعيد البسمة من جديد لجماهير توتنهام، التي شعرت بخيبة أمل بعد خسارة الفريق صفر - 1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.