رغم الفوز السهل.. غوارديولا غاضب على لاعبيه

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لعب بطريقة لم تمكنه من تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في مرمى مضيفه هيدرسفيلد تاون، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يبذل لاعبوه مزيدا من الجهد في المباريات المقبلة.

وواصل مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، عقب فوزه السهل 3 - صفر على هيدرسفيلد تاون يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ورفع مانشستر سيتي، الذي يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، رصيده إلى 56 في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة حاليا.

وقال غوارديولا في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ،عقب مواجهة هيدرسفيلد: الطريقة التي لعبنا بها اليوم لم تجعلنا نستحق أكثر من تسجيل ثلاثة أهداف.

وأوضح المدرب الإسباني: يبنغي علينا أن نطالب بالمزيد وأن نبذل أقصى الجهد في اللقاءات المقبلة، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا.

وأضاف غوارديولا: هذه المباراة يمكن أن تعلمنا، وتوضح لنا ما يتعين علينا القيام به لتحسين أداءنا في الفترة القادمة.

يذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده التهديفي إلى 22 هدفا في آخر أربع مباريات يخوضها الفريق في مختلف المسابقات.