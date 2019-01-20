سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في شباك هدرسفيلد

واصل فريق مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه هدرسفيلد تاون يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن ليفربول، المتصدر، إلى أربع نقاط فقط، فيما ظل رصيد هدرسفيلد، الذي بقي عاجزا عن تحقيق أي انتصار بالبطولة منذ شهرين تقريبا، متوقفا عند 11 نقطة في قاع الترتيب، بفارق عشر نقاط خلف مراكز الأمان.

ورغم الفوز الكبير لسيتي، إلا أنه تحقق بأقل مجهود، حيث كان بإمكان نجومه إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوئهم إلى تهدئة اللعب وعدم الإفراط في بذل الجهد في ظل تلاحق المباريات التي تنتظر الفريق السماوي بمختلف البطولات.

وافتتح البرازيلي دانييلو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، وأضاف زميلاه رحيم ستيرلينج وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و56.