فالنسيا يعود للانتصارات ويقلب النتيجة على سلتا فيغو

حقق فالنسيا فوزاً صعباً على مضيفه سلتا فيغو، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشريون من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "بالايدوس" تقدم سلتا فيغو بهدف سجله نيستور أراوخو في الدقيقة 40 وتعادل فالنسيا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 71 قبل أن يسجل رودريغو مورينو هدف الفوز في الدقيقة 48.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، عزز أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثاني بفوزه على مضيفه هويسكا 3 - صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز وسانتياغو أرياس وخورخي كوكي في الدقائق 31 و52 و71. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، محققا انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثماني.

وتوقف رصيد هويسكا عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير، متلقيا هزيمته الثالثة عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في خمس.