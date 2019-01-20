فياريال يتعادل مع أتلتيك بلباو ويصارع الهبوط

ظل فياريال في منطقة الهبوط عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه المتعثر أيضا أتلتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وكان فياريال محظوظا باقتناص نقطة التعادل عقب إلغاء هدف للفريق القادم من إقليم الباسك بدا أنه صحيحا. وتقدم بلباو بعد 18 دقيقة من البداية بعدما أحرز جايمي كوستا هدفا بالخطأ في مرماه خلال مباراة بين فريقين كبيرين في إسبانيا لكنهما يمران بأوقات صعبة هذا الموسم وبدلا مدربيهما في محاولة للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وأدرك المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي التعادل لفياريال بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 71 لكن ساد الارتباك عندما أحرز إينياكي ويليامز مهاجم بلباو هدفا في الدقيقة 87 حيث ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل عقب تشاور طويل مع حكم الفيديو. وجاء إلغاء الهدف رغم أن ويليامز وزميله يوري الذي مرر له الكرة لم يكونا في موقف تسلل.

ورفع التعادل رصيد فياريال إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، بينما ظل بيلباو، الذي لم يخسر في ست مباريات على التوالي في الدوري منذ تولي المدرب غايزكا غاريتانو المسؤولية، في المركز 13 برصيد 23 نقطة متقدما بأربع نقاط عن رايو فايكانو صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.

وقال داني غارسيا لاعب وسط بلباو: لا نفهم سبب إلغاء الهدف. نستحق الفوز ونقطة التعادل أقل مما نستحق. الفوز كان سيدفعنا للأمام في جدول الترتيب لكن بدلا من ذلك لا زلنا بالقرب من منطقة الهبوط.