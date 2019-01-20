فيراتي يصاب بالكاحل.. ويثير القلق في باريس

أثبتت الفحوص الطبية إصابة ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان بالتواء في الكاحل خلال الفوز الساحق لفريقه 9-0 على غانغان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وقال سان جيرمان في بيان يوم الأحد: أظهرت الفحوص وجود التواء في الكاحل الأيسر دون أي إصابة أخرى، وسيخضع اللاعب لفحوص جديدة هذا الأسبوع وسيساعد هذا في تحديد مدة الغياب عن اللعب. وترك فيراتي، لاعب منتخب إيطاليا، الملعب بعد 13 دقيقة بعد أن دهس أحد لاعبي غانغان كاحله.

وسيحل سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على مانشستر يونايتد في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير المقبل.