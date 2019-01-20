منتخب إيران يهزم نظيره العماني ويتأهل لملاقاة الصين

واصل المنتخب الإيراني لكرة القدم انطلاقته القوية في بطولة كأس آسيا 2019 بفوز ثمين بهدفين على نظيره العماني ليوم الأحد في مباراتهما بالدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة التي تستضيفها الإمارات حتى أول فبراير المقبل.



وأصبح المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لدور الثمانية في النسخة الحالية من البطولة، واتخذ خطوة جديدة في محاولته استعادة اللقب الغائب عنه منذ توج بلقبه الثالث في البطولة عام 1976 .



ويلتقي المنتخب الإيراني في دور الثمانية يوم الخميس المقبل مع نظيره الصيني، الذي تغلب على المنتخب التايلاندي 2 - 1 في وقت سابق.



وقدم الفريقان عرضا جيدا على مدار الشوطين، وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما علي رضا جهانبخش وأشكان ديجاجا في الدقيقتين 32 و41 من ضربة جزاء، فيما أهدر النجم العماني المخضرم أحمد مبارك (كانو) ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإيراني هجومه وشكل خطورة كبيرة، لكن الحظ عاند الفريق في عدة فرص فيما واصل المنتخب العماني إخفاقه في استغلال الفرص التي سنحت له.