هيرينفين يحرم أياكس من صدارة الدوري الهولندي

فشل أياكس في انتزاع صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه هيرينفين 4 - 4 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وشهدت نفس الجولة أيضا سقوط آيندهوفن في فخ التعادل مع مضيفه إمين 2-2 ، وفوز فيليم تيلبورغ على بريدا 2- صفر، ودي غرافشاب على فورتانا سيتارد 5 - 1.

وسجل أهداف أياكس دوشان تاديتش (هدفين) في الدقيقتين 13 و16 وأميرسفورت لاعب هيرينفين، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقة 83.

فيما سجل أهداف هيرينفين سام لامرز (هدفين) في الدقيقتين 14 و51 وميتشيل فان بيرخن في الدقيقة 56 وكيك بيير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع أياكس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أيندهوفن، المتصدر، كما رفع هيرينفين رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.