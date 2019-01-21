انتقال موراتا يبقي سيميوني مدرباً لأتلتيكو

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الاثنين أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تعاقده مع اللاعب ألفارو موراتا، وأن هذه الصفقة ستمد حتما في أجل بقاء مدرب الفريق، الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى وقت أطول على رأس القيادة الفنية للنادي المدريدي.

وأوضحت الصحيفة أن تمديد سيميوني لتعاقده لموسم إضافي مع أتلتيكو مدريد بعد عام 2020 يتوقف بشكل أساسي على تلبية مطلب المدرب الأرجنتيني بإحداث ثورة داخل الفريق المدريدي بالتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.



وينتهي تعاقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد في 2020 وتعكف إدارة النادي برئاسة ميغيل أنخيل خيل في الوقت الراهن على التفاوض مع شقيقة المدرب الأرجنتيني ووكيلة أعماله حول بنود العقد الجديد.



وتتركز مطالب سيميوني الرئيسية من أجل تمديد تعاقده على إحداث تغييرات كبيرة داخل الفريق، فيما اعتبرت الصحيفة أن انضمام موراتا، مهاجم تشيلسي، سيشكل حجر الزاوية في مشوار أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يستضيفها ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" في نهاية الموسم الجاري.