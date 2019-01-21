برشلونة يفقد نجمه ديمبيلي بسبب التواء في الكاحل

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني يوم الاثنين أن مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال المباراة ضد ليغانيس "3-1" يوم الأحد في المرحلة العشرين.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان مقتضب أن ديمبيلي خضع الاثنين لفحوص طبية أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل الايسر، وأن مدة غيابه عن الملاعب ستمتد حتى 15 يوما.

وافتتح ديمبيلي (21 عاما) التسجيل لفريقه في الدقيقة 32، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 64، ويترك مكانه للبرازيلي مالكولم في الدقيقة 69.

وسيغيب بطل مونديال روسيا 2018 عن مباراتي فريقه في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا أمام إشبيلية يوم الأربعاء ذهابا و30 يناير إيابا، وعن مباراتين في الدوري أمام جيرونا يوم الأحد وفالنسيا في 2 فبراير المقبل.

وسجل ديمبيلي أمام ليغانيس هدفه الثالث في أسبوع، بعد ثنائيته في مرمى ليفانتي في كأس إسبانيا، رافعا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات. وكان الفرنسي يمني النفس بالاحتفال بشكل أفضل بمباراته الخمسين بألوان برشلونة، سجل خلالها 17 هدفا ومرر 13 كرة حاسمة، ومن المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى المستطيل الأخضر لخوض ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في 19 فبراير المقبل.

ويتصدر برشلونة برصيد 46 نقطة من 14 فوزا و4 تعادلات وخسارتين، متقدما بفارق خمس نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد.