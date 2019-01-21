برشلونة يقترب من حسم صفقة برينس بواتينغ

كشفت تقارير إعلامية إسبانية يوم الاثنين أن اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ سينضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن بواتينغ قد يستمر لوقت أطول مع النادي الكاتالوني بعد انتهاء عقد إعارته في نهاية الموسم، إذا قرر مجلس إدارة برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو.

وأكدت مصادر داخل برشلونة لصحيفة "أس" نبأ انضمام بواتينغ للنادي الإسباني قادما من نادي ساسولو الإيطالي، الذي تناولته شبكة "سكاي" التليفزيونية الإيطالية.

يذكر أن بواتينج لعب سابقا في الدوري الإسباني "الليغا" مع نادي لاس بالماس وسجل 10 أهداف في 29 مباراة، وأوضحت " أس" أن بواتينغ سينضم لبرشلونة لدعم الخط الهجومي للفريق ورفع العبء بعض الشيء عن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، المهاجم الوحيد في الفريق في الوقت الراهن.