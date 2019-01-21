بوكيتينو: "الإيمان" وراء فوز توتنهام في مباراة فولهام

أثنى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام على قوة إيمان فريقه بفرصته بعد الفوز على فولهام ليحكم قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وفي ظل غياب المهاجم هاري كين للإصابة وسون هيونغ-مين للمشاركة مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا، اللذين أحرزا 22 هدفا لتوتنهام في الدوري هذا الموسم، وجد الفريق في لاعب الوسط هاري وينكس ضالته بعدما أحرز هدف الفوز.

ولم يسجل لاعب وسط إنجلترا أي هدف مع توتنهام منذ نوفمبر 2016 لكنه اقتنص هدف الانتصار في الثواني الأخيرة ليخرج توتنهام فائزا 2-1 باستاد كريفن كوتج.

وعانى فرناندو يورينتي بديل كين من مباراة صعبة إذ هز شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 14 ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض ثم أهدر فرصتين كان سيسجلهما مهاجم إنجلترا بسهولة.

وعندما خرج ديلي آلي بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ زادت مشاكل المدرب بوكيتينو. لكن جورج-كيفن نكودو الذي مثل يورينتي عانى خلال المباراة صنع هدف الفوز لوينكس.

ويتأخر توتنهام بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر وخمس عن مانشستر سيتي لكن الأهم هو ابتعاده عن تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي.

وقال بوكيتينو الذي انتصر فريقه في 11 من 13 مباراة خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم : كانت نهاية مذهلة. لذلك من المهم للغاية أن نؤمن بأنفسنا، تحرك هاري وينكس كان رائعا حين استعاد الكرة في موقف صعب. كان يؤمن أنه يستطيع التسجيل ووصل إلى منطقة الجزاء وكانت تمريرة عرضية رائعة من نكودو. في بعض الأحيان في الكرة ليست الخطة ولا التشكيلة التي تحدث الفارق بل يكون عليك أن تؤمن.

وهذا هو أول انتصار لتوتنهام بدون كين وسون منذ مارس 2014 وشعر المدرب بسعادة غامرة لنجاح لاعبين غير أساسيين في‭‭ ‬‬إثبات جدارتهم.

وتابع : حدثت بعض الإصابات في فترة مزدحمة بالمباريات وظهرت فرصة أخرى للاعبين لا يشاركون بانتظام في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية. إنها فرصة عظيمة للاعبين مختلفين لإظهار كفاءتهم.

ومع الاستعداد لمباراة الإياب بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد تشيلسي يوم الخميس ومع تقدمه 1-صفر في الذهاب، يتمنى بوكيتينو ألا يفقد جهود آلي.

وقال المدرب: إنها في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى. أتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة لكننا نحتاج لتقييم الوضع.