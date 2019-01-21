ركلات الترجيح تبتسم لأستراليا وتؤهلها إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات بعد فوزه على نظيره الأوزبكي 4 -2 بركلات الجزاء الترجيحية يوم الاثنين على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين في دور الستة عشر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد تسجيل أهداف أيضا قبل أن يحسم المنتخب الأسترالي الفوز من خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

وبدأت المباراة متوازنة منذ البداية وأخفقت محاولات كل من الفريقين في فرض أسلوبه خلال الدقائق الأولى، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ بين الطرفين.

وجاءت أول فرصة حقيقية في الدقيقة 11 وكانت من نصيب المنتخب الأوزبكي، حيث توغل إلدور شومورودوف ببراعة شديدة داخل منطقة الجزاء حتى انفرد بحارس المرمى الأسترالي ماثيو رايان، لكن الأخير تصدى للكرة بصعوبة.

وتمسك كل من الفريقين بالحذر الدفاعي الشديد لتنحصر مجريات اللعب لفترات في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

وهدد المنتخب الأوزبكي الشباك الأسترالية مجددا في الدقيقة 27، حيث مرر جلال الدين مشاريبوف عرضية إلى جافوخير سيديكوف الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون حدوث جديد وسط حالة من الحذر فرضت نفسها على أداء الفريقين لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة مطلقة من جانب منتخب أستراليا بحثا عن تسجيل هدفا يقربه من الفوز والعبور لدور الثمانية.

وكاد أوير مابيل يتقدم بهدف لأستراليا في الدقيقة 57 بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى لكن الدفاع أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

وجاءت أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 71 لصالح منتخب أستراليا عن طريق جيمي ماكلارين الذي تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من توم روجيتش لكنه تباطئ في التسديد ليتدخل الحارس إيجناتي نستروف وينقذ الموقف.

وضاعت فرصة أخرى مؤكدة لمنتخب أستراليا في الدقيقة 76 بعد أن توغل مارك ميليغان بشكل رائع داخل منطقة الجزاء الاوزبكية قبل أن يسدد كرة قوية ولكن دافرونبيك خاشيموف أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وكاد عادل أحمدوف أن يخطف هدف الفوز لاوزبكستان قبل أربع دقائق من النهاية بعدما تلقى عرضية نموذجية من دوستونبيك خامداموف قابلها بتسديدة قوية لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول استأنف المنتخب الأسترالي نشاطه الهجومي ولاحت فرصتين محققتين للفريق لكن الحارس الاوزبكي إيجناتي نستروف دافع عن مرماه ببراعة.

ومرت أحداث الشوط الإضافي الأول وسط سيطرة تامة من جانب الفريق الأسترالي لكن دون تسجيل أي أهداف.

ومر الشوط الإضافي الثاني دون أن يشهد جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح منتخب أستراليا.