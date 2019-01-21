ليغانيس يطعن في هدف سواريز ويشكو حكم المباراة

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا يوم الاثنين أن نادي ليغانيس الإسباني تقدم رسميا بشكوى صباح يوم الاثنين للاتحاد الإسباني لكرة القدم وللجنة الحكام التابعة له للطعن في صحة الهدف الذي سجله الأوروغواياني لويس سواريز، نجم برشلونة، في مرماه خلال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاحد في الدوري المحلي.

وأشارت صحيفة "أس" أن ليغانيس طالب في شكواه من الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام التابعة له الافصاح عن حيثيات قرار حكم الساحة بورغوس بينغويتكسيا الذي أدار اللقاء، فيما يخص قراره بصحة هدف سواريز رغم تدخله العنيف مع حارس مرمى الفريق، ايفان كويار، قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وقال نادي ليغانيس عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نادي ليغانيس، برئاسة فيكتوريا بافون، تقدم رسميا بالبريد الإلكتروني بشكوى إلى الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام مطالبا بالكشف عن تقدير الحكم للعبة التي جمعت بين ايفان كويار ولويس سواريز .

وشدد ليغانيس أنه لا يهدف من وراء شكواه إلى إثارة البلبلة والجدل حول الحكام وعملهم، ولكنه يرغب في أن يقف على كيفية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التي تم الاستعانة بها مؤخرا في مباريات الدوري الإسباني "الليغا".

يشار إلى أن نادي ليفانتي قد سبق ليغانيس في التقدم بشكوى مماثلة إلى اتحاد الكرة الإسباني قبل بضعة أسابيع يطالبه فيها بتوضيح قرار احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرا وانتهت بفوز الأخير 1 - صفر.