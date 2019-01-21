ملينر.. طُرِد من الملعب على يد "مدرسه السابق"

أثارت واقعة طرد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أمام كريستال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي ذكريات الطفولة للاعب لأن الحكم الذي أشهر له البطاقة الحمراء كان مدرسه في المرحلة الابتدائية.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحكم جون موس، الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية لميلنر (33 عاماً) خلال الفوز 4-3 على بالاس، إلى جوار ميلنر حينما كان مدرسا للتربية الرياضية في مدرسة اللاعب في المرحلة الابتدائية في ليدز.





وطرد ميلنر، الذي اضطر لشغل مركز الظهر الأيمن بعد سلسلة إصابات مني بها لاعبو ليفربول، بعد تدخل خشن مع ويلفريد زاها مهاجم بالاس في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسيغيب عن مواجهة ليفربول المقبلة أمام ليستر سيتي.