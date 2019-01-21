ميلان يحافظ على المركز الرابع بثنائية في مرمى جنوة

حافظ فريق ميلان على موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي عبر الفوز على مضيفه جنوة 2 - صفر يوم الاثنين في المرحلة العشرين من المسابقة.

وحسم ميلان الفوز في الدقائق الأخيرة حيث تقدم فابيو بوريني بهدف في الدقيقة 72، ثم أضاف الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع ميلان رصيده في المركز الرابع ، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتفوق ميلان بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الخامس والذي تغلب على تورينو 3 - 2 يوم الأحد، وتوقف رصيد جنوة عند عشرين نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.