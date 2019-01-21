هدف سواريز في مرمى ليغانيس يثير غضب ريال مدريد

أثار الهدف الثاني لنادي برشلونة الإسباني في مرمى منافسه ليغانيس، والذي سجله المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد، غضب مسؤولي نادي ريال مدريد الذين انتقدوا الكيفية التي تستخدم بها تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في مسابقة الدوري الإسباني.

وكان سواريز قد أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة التي فاز بها النادي الكتالوني بنتيجة 3 - 1 بعد أن اصطدم بحارس ليغانيس، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة واضحة على اللاعب الأوروغواياني.

وجاء رد الفعل الغاضب للنادي المدريدي عن طريق لاعبه السابق وسفيره الحالي، الفارو أربيلوا، الذي انتقد بشدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار الحكم باحتساب الهدف رغم المخالفة الواضحة التي ارتكابها سواريز، على حد قوله.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها أحد ممثلي ريال مدريد تقنية "الفار"، فقد سبق أن تقدم فلورينتيو بيريز، رئيس النادي، بشكوى إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد التطبيق الخاطئ لهذه التقنية، على حد زعمه.

ولكن خافيير تيباس رئيس "لا ليغا" رد على شكوى النادي العاصمي قائلا: لقد طبقنا هذه التقنية في العديد من المباريات وكان الأمر إيجابي للغاية.