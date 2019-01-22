إصابة الركبة تنهي موسم الإسباني بيلرين مع أرسنال

كشفت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن هيكتور بيليرين الظهير الأيمن بنادي أرسنال سيغيب من ستة إلى تسعة أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي خلال انتصار يوم السبت على تشيلسي.

وكان بيليرين يخوض مباراته الأولى أساسيا بعد عودته من إصابة في ربلة الساق. وأصيب في ركبته أثناء التحام على الكرة في الشوط الثاني أمام تشيلسي وخرج من الملعب على محفة.

وتوجه إصابة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما ضربة جديدة للمدرب أوناي إيمري الذي خسر بالفعل جهود المدافع روب هولدينغ حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة مشابهة في الركبة الشهر الماضي.

وقال المدرب الإسباني إنه يملك خيارات أخرى لشغل مركز بيليرين ولن يدخل على الأرجح سوق الانتقالات للتعاقد مع بديل. وكان إيمري قال في وقت سابق إنه قد يتعاقد فقط مع لاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات في يناير.

ويستضيف أرسنال منافسه مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة قبل أن يعود للدوري الممتاز أمام كارديف سيتي على أرضه في 29 يناير.