برشلونة يعلن توقيعه رسمياً مع الغاني بواتينغ

أعلن برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني، عن ضمه المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ساسوولو الإيطالي.

وقال النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي: توصل برشلونة وساسوولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتينغ لما تبقى من الموسم الجاري، ويتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو.

ويهدف برشلونة ومدربه إرنيستو فالفيردي إلى ايجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية، وأشار النادي إلى أنه سيقدم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الثلاثاء قبل أن يعرض مسيرة اللاعب الغاني.

وسبق لبواتنيغ الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد إينتراخت فرانكفورت الى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتينغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني وبورتسموث الإنجليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس وصولا إلى اينتراخت فرانكفورت وساسوولو.