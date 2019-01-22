بواتينغ: لن أنافس ميسي وسواريز.. جئت احتياطياً

تقبل المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ، المنتقل الى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة من ساسوولو الإيطالي، دوره كلاعب بديل في صفوف النادي الكاتالوني الذي قدم الثلاثاء إبن الـ31 عاما في ملعب "كامب نو".

وانتقل بواتينغ يوم الاثنين إلى برشلونة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء اللاعب نهائيا مقابل 8 ملايين يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويهدف برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز أو النجم المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا تقديمه لوسائل الاعلام، كشف بواتينغ: لم أتحدث مع المدرب لكني أعلم بأني لست قادما لأكون في التشكيلة الأساسية لأن هناك لاعبين رائعين في هذا الفريق. أنا هنا بسبب خبرتي ومن أجل المساعدة.



وبعد أن لعب في خط الوسط الهجومي خلال المراحل الأولى من مسيرته، رأى بواتينغ أنه أصبح الآن أكثر ملاءمة للعب دور رأس الحربة، مضيفا: في عمري، دور اللاعب رقم 9 يناسبني تماما، أعتقد أن قدرتي على اللعب في عدة مراكز تشكل إضافة، لكني أشعر بالراحة كقلب هجوم.

وكان بجانب بواتينغ خلال تقديم اللاعب الغاني السكرتير الرياضي للنادي الكاتالوني الفرنسي إيريك أبيدال الذي تحدث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال الشهر الحالي، بموازاة قدوم بواتينغ وقلب الدفاع الكولومبي جيسون مورييو القادم من فالنسيا على سبيل الإعارة ايضا.

ويعتقد بأن البرازيلي مالكوم ودينيس سواريز مرشحان لترك "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الحالية. وقال أبيدال بخصوص الانتقالات: نحن سعداء بالفريق، بل هناك دائما إمكانية لقدوم ورحيل لاعبين، فاللاعبون الذين لا يلعبون كثيرا بإمكانهم البقاء أو الرحيل، سيتم تقييم كل السيناريوهات.