دورتموند يستعيد خدمات قائده رويس أمام هانوفر

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

استعاد ماركو رويس قائد ومهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لياقته وأبدى استعداده للعودة إلى المشاركة عبر المباراة المقررة أمام هانوفر يوم السبت المقبل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وقال رويس في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء: سأكون بالتأكيد مستعدا للمباراة المقبلة أمام هانوفر.

وغاب رويس (29 عاما) عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بعد انتهاء الأجازة الشتوية ، والتي انتهت بالفوز على لايبزغ 1 - صفر ، بسبب تعرضه لالتواء في الكاحل خلال التدريبات يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر دورتموند الدوري الألماني بفارق ست نقاط أمام حامل اللقب بايرن ميونخ ، وذلك قبل مباراته أمام هانوفر صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.