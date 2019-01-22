رونالدو يهدر "جزائية" في فوز يوفنتوس على كييفو

واصل يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي، وحقق فوزا هاما على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين ضمن منافسات الأسبوع 20 من المسابقة.

وسجل ثلاثية يوفنتوس كل من دوغلاس كوستا في الدقيقة 13، وضاعف زميله إيمري تشان النتيجة في الدقيقة 45، وتمكن دانيلي روجاني من تسجيل الهدف الثالث "84"، بينما أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وحافظ يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كييفو عند 8 نقاط بالمركز الأخير.