سواريز: قد ألعب مع نيمار في برشلونة مجدداً

أشار الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، إلى إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى النادي الكاتالوني مجددا، رافضا استبعاد حدوث هذا الأمر في الفترة المقبلة، وسط تكهنات مستمرة بإمكانية عودة اللاعب البرازيلي.

وانتقل نيمار في الصيف الماضي إلى النادي الفرنسي في صفقة تاريخية، بعدما قام باريس سان جيرمان بدفع قيمة الشرط الجزائي "222 مليون يورو" إلى برشلونة.

وقال سواريز، يوم الثلاثاء، خلال حدث نظمته شركة "بوما" الرياضية في برلين الألمانية: لا تعرف أبدا ما يحدث في كرة القدم ، يمكن أن ألعب معه مرة أخرى في برشلونة.

وأضاف: أعتقد أنه ناضج جدا وواعٍ أيضا، لندعه يستمتع في باريس، عليه أن يركز على ما يفعله بشكل مذهل، وهو لعب كرة القدم، ولا يحتاج إلى قضاء كل يوم في الاستماع إلى ما يقال عنه، لأنه عندما تأتِ الفرصة المناسبة سيتحرك وسيعرف الجميع.

وكانت صحيفة "ألموندو" الإسبانية" كشفت في تقارير صحافي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أنه نادم على الانتقال من برشلونة إلى النادي الباريسي الذي خدعه بأنه يمتلك مشروعا رياضيا لم يجده على أرض الواقع، وطلب من والده "وكيل أعماله" التوسل إلى برشلونة من أجل العودة إلى صفوفه.