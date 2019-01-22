سولشاير: راشفورد يذكرني بروني ورونالدو

قال أولي غونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مهاجمه ماركوس راشفورد يظهر نضجا يفوق عمره ومن الممكن أن يصبح لاعبا من الطراز الأول مثل كريستيانو رونالدو ووين روني.

وهز راشفورد الشباك في الفوز 2-1 على برايتون آند هوف البيون في الدوري السبت الماضي ليرفع إجمالي رصيده من الأهداف إلى 41 هدفا في 150 مباراة منذ أول ظهور له في 2016.

وأحرز روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد 253 هدفا منها 59 في أول 150 مباراة بينما أحرز رونالدو 31 هدفا في أول 150 مباراة. وقال سولشاير إن راشفورد يشبه هذا الثنائي في نفس هذه المرحلة من مسيرتهما الكروية.

وأضاف: بالتأكيد يمكنه أن يصبح لاعبا من الطراز الأول، فعمره 21 عاما فقط لكنه يبدو أكثر نضجا في بعض الأحيان، وأسلوبه في العمل خلال الأسبوع رائع فهو يتدرب كثيرا. لا يمكنك أن تسبب له إحباطا يسعدني العمل معه.

وسيلتقي يونايتد مع أرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الجمعة المقبل قبل أن يواجه بيرنلي في الدوري في 29 يناير الجاري.