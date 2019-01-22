لامبارد يستعين بخدمات آشلي كول في ديربي كاونتي

انضم المدافع الإنجليزي الدولي السابق آشلي كول إلى صفوف ديربي كاونتي المنافس بالدرجة الأولى حتى نهاية الموسم، ورحل كول (38 عاما) عن لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في نوفمبر الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق.

وانضم كول إلى ديربي كاونتي ليلعب تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد زميله السابق في منتخب إنجلترا وتشيلسي.

وقال لامبارد :في رأيي هو الظهير الأيسر الأروع في جيله وفي كرة القدم العالمية بالتأكيد، آشلي كول لاعب يقدم كل ما بوسعه داخل الملعب.

وفاز كول، طوال مسيرته، التي لمع خلالها ضمن صفوف ناديي تشيلسي وأرسنال، بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي وسبعة ألقاب أخرى في بطولات الكأس الإنجليزية المختلفة، ولقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى بعض الألقاب الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، خاض كول مشوارا طويلا مع المنتخب الإنجليزي، حيث لعب معه في 107 مباريات دولية، من بينها مباريات في بطولات كأس العالم أعوام 2002 و2006 و2010.