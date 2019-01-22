منير الحدادي يغيب عن مواجهة فريقه السابق برشلونة

كشف بابلو ماشين مدرب إشبيلية يوم الثلاثاء أن لاعبه منير الحدادي تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن مباراتي دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام فريقه السابق برشلونة.

وانتقل المهاجم الإسباني البالغ من العمر 23 عاما إلى الفريق الأندلسي في وقت سابق هذا الشهر مقابل مليون يورو قبل ستة أشهر فقط على انتهاء عقده مع برشلونة.

وأبلغ ماشين الصحفيين قبل لقاء ذهاب ربع نهائي كأس الملك: سيغيب لفترة طويلة.. منير يعاني من إصابة عضلية ستبعده لشهر على الأرجح. يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى فقد أصيب المدافع غوريس نانيون أثناء التدريب أيضا.



وسيغيب الحدادي عن مباراة الذهاب يوم الأربعاء وكذلك عن مباراة الإياب الأسبوع المقبل ومباريات في الدوري أمام ليفانتي وسلتا فيغو وإيبار.