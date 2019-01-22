نونو سانتو يحتفل بجنون.. والاتحاد الإنجليزي يعاقبه

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء غرامة مالية بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني بحق نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون بسبب طريقة احتفاله بهدف فريقه في شباك ليستر سيتي.

وركض سانتو إلى أرض الملعب خلال المباراة أمام ليستر يوم السبت الماضي بعد تسجيل فريقه هدف الفوز 4 -3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع واحتفل وسط لاعبيه.

وتقدم وولفرهامبتون بهدفين حملا توقيع جوتا وريان بينيت في الدقيقتين الرابعة و12. وعاد ليستر سيتي للمباراة عبر تسجيل هدفين بواسطة ديماراي غراي وكونور كودي لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 47 و51.



وسجل جوتا الهدف الثاني له والثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 64 ولكن ويس مورغان أدرك التعادل لليستر قبل ثلاث دقائق من النهاية، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دييجو جوتا هدف الفوز القاتل للولفرهامبتون بعد أن سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه.