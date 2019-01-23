أسينسيو.. صفقة الشتاء الجديدة في ريال مدريد

يستعد النجم الإسباني ماركو أسينسيو للعودة إلى التألق بكل قوة بين صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد أن أتم عامه الثالث والعشرين يوم الاثنين ليطوي صفحة حملة الانتقادات اللاذعة التي نالت منه خلال الشهرين الأخيرين من العام المنصرم.



وأصبح أسينسيو قريبا للغاية من الوصول إلى خط النهاية لمرحلة تأهيله وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ليبدأ بعد ذلك في استدراك ما فاته مع النادي الملكي وبدء مرحلة جديدة يكون خلالها نجم الفريق الأبرز وحامل أحلامه نحو منصات التتويج في العام الجديد.



ومن المنتظر أن يعود النجم الإسباني الشاب إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد قريبا، حيث تنظر إليه إدارة النادي أنه صفقة الشتاء الحقيقية وأنه ليس هناك حاجة لاستقدام لاعب جديد من خارج أسوار قلعة الـ "بيرنابيو".

وأكدت إدارة ريال مدريد على هذه القناعة عندما أبرمت صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم اللاعب الإسباني، صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز.

وكان الدافع الأكبر وراء عزوف إدارة النادي الملكي عن التعاقد مع المزيد من اللاعبين خلال هذه الفترة هو ثقتها الكبيرة في عودة أسينسيو بقوة للتألق، بالإضافة إلى اقتناعهم الشديد بأن الانتقادات التي طالت اللاعب كانت ضربا من المبالغة غير المبررة.

وتألق أسينسيو بشكل لافت في بداية الموسم الجاري، وخاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، إلا إنه مستواه تراجع بعض الشيء خلال الأمتار الأخيرة من العام 2018، ولكن ورغم ذلك تثق إدارة ريال مدريد في عودته في الأيام القادمة في حلة جديدة.



ولذلك لن تكون عودته وتعافيه كعودة أو تعافي أي لاعب أخر في الفريق، فهذا الموسم يختلف كليا عن المواسم السابقة التي كانت فيها مشاركة الثلاثي "كريم بنزيما وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو "بي بي سي" بصفة أساسية لا يرقى إليها أي شك، أما الآن فقد فتح الباب على مصراعيه أمام أسينسيو ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، فقد بات الأمر يعتمد عليه كليا.



ودفعت هذه الرغبة الكبيرة لأسينسيو في العودة للتألق إلى انزلاقه في مأزق كبير، فقد تحامل على نفسه كثيرا، رغم الإصابة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، مما تسبب في تجدد إصابته ومن ثم ابتعاده لفترة ليست بالقصيرة عن المباريات.



ولكن هاهو اللاعب الإسباني الشاب يطوي صفحة الإصابات بعد أن أدرك أن عليه أن يمنح نفسه الفرصة الكافية للتعافي بشكل كامل بالالتزام الشديد بتعليمات أطبائه وخوض تدريبات تأهيل جدية بمفرده.



وانتظارا لعودته لمستواه المعهود لم يبرم ريال مدريد أي صفقة من العيار الثقيل في الصيف الماضي، كما لم يقدم على هذا الإجراء في فترة انتقالات الشتاء أيضا، فهو يعتبر أن صفقته الحقيقية موجودة بالفعل بين جدرانه، ألا وهي ماركو أسينسيو.