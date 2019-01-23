الشرطة تواصل البحث.. وتسجيل يكشف آخر ما قاله سالا

استأنفت الشرطة في جزيرة غورنسي البريطانية عملية البحث يوم الأربعاء عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثا من نانت الفرنسي الى كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعمل فرق الإنقاذ على أساس فرضية أن سالا ميت بعد العثور على حطام الطائرة السياحية الصغيرة التي اختفت عن الرادار على بعد حوالي 20 كلم شمال غورنسي ليلة يوم الاثنين.

وأكدت الشرطة يوم الأربعاء استئناف البحث، وقالت: أقلعت طائرتان وستبحثان في منطقة مستهدفة نعتقد أنها أعلى احتمال للعثور على أي شيء، بناء على مراجعة المد والجزر والطقس منذ اختفاء الطائرة، سيتم البحث من الجو في المناطق الساحلية حول ألديرني "الجزيرة القريبة" والصخور والجزر.

وسالا الذي وقع يوم السبت عقد انتقاله من نانت الى كاريف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائدا إلى كارديف من نانت على متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو".

وأظهر الأرجنتيني البالغ "28 عاما" قلقه بشأن هذه الطائرة، وفقا لرسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أرسلت الى الأصدقاء والأقارب قال فيها بحسب ما نشرت وسائل الاعلام الأرجنتينية: أنا على متن طائرة تبدو أنها ستتفكك وأنا ذاهب الى كارديف. إذا لم تصلكم أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أناسا للبحث عني، لأنهم لن يجدونني. أبي، أنا خائف للغاية.

وذكرت شرطة غورنسي أن عملية بحث استمرت 15 ساعة يوم الثلاثاء وغطت منطقة مساحتها 1555 كيلومترا مربعا في القناة ورصدت عددا من الأشياء الطافية في المياه، مضيفة :لم نعثر على أي علامات تتعلق بمن كانوا على متنها. اذا كانوا هبطوا على المياه، فإن فرص النجاة في هذه المرحلة هي لسوء الحظ ضئيلة.

وألغى نادي نانت الذي تركه سالا للانضمام إلى كارديف سيتي، تدريبه صباح يوم الثلاثاء في غونليير حيث وصل اللاعبون لتناول الإفطار، وتلقوا الخبر، تم تأجيل مباراة النادي التي كانت مقررة يوم الأربعاء ضد سانوا سانت غراتيان في الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية، إلى يوم الأحد المقبل.

وتم إعلان خبر فقدان الطائرة الاثنين حوالي الساعة 8,20 بالتوقيت الإنجليزي. وأكد برج المراقبة الجوية في غورنسي أن طائرة سياحية اختفت عن الرادارات وعلى متنها شخصان دون أن تحدد هويتهما، وأكدت مصادر الشرطة الفرنسية باكرا يوم الثلاثاء ومن بعدها الإدارة العامة للطيران المدني ظهرا أن طائرة سياحية صغيرة توجهت من نانت الى كارديف اختفت وعلى متنها المهاجم الأرجنتيني.

وبحسب المراقبين الجويين في غورنسي، طلبت الطائرة التي كانت تطير في البداية على ارتفاع 5000 قدم، الهبوط وكانت تتحرك على ارتفاع 2300 قدم عندما اختفت عن الرادار.

وعاد سالا يوم الاثنين إلى مركز "جونيليير" الخاص بتمارين نانت، لأخذ آخر حوائجه، وقد نشر النادي الفرنسي عبر "تويتر" صورة للاعب محاطا بزملائه السابقين، والصورة الأخيرة لسالا في حسابه على "إنستغرام"كانت له بصحبة زملائه في نانت، أرفقها بعبارة باللغة الإيطالية "لا ألتيما تشياو"، أي الوداع الأخير.