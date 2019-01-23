برشلونة يقضي على أحلام باريس ويعلن ضم دي يونغ

قضى برشلونة على أحلام باريس سان جيرمان بعدما أعلن توقيع عقد انتقال مع الموهوب الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب أياكس لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل لقاء 86 مليون يورو.

وكان اللاعب الهولندي قريباً من الانتقال إلى باريس لتمثيل فريقها، لكن برشلونة انتفض في الأيام الأخيرة وقلب الطاولة بعدما توجه الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو رفقة السكرتير التقني إيريك أبيدال إلى أمستردام لإقناع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، وهو ما حدث يوم الأربعاء.

وخطى لاعب الوسط الماهر ذات الخطوات التي اتخذها الأسطورة الراحل يوهان كرويف عندما انتقل عام 1973 إلى برشلونة قادماً من أياكس، ليتحول إلى أسطورة خالدة في النادي الكاتالوني كلاعب ومدرب.

وقال برشلونة في بيانه أن اللاعب الذي شارك 5 مرات مع منتخب بلاده سينتقل رسمياً في يوليو القادم، بعقد يمتد حتى صيف 2024، مقابل 75 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 11 مليون متغيرة.