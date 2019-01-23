توتنهام يفقد نجمه ديلي آلي بسبب إصابة في أوتار الساق

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي ديلي آلي سيغيب حتى مطلع مارس المقبل، بسبب الإصابة في أوتار الساق.

وتعرض آلي للإصابة في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه على فولهام 2 - 1 يوم الأحد.

وذكر توتنهام عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: ديلي سيخضع لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي للفريق، مع توقعات بعودته للتدريبات مطلع مارس.

ويغيب آلي عن توتنهام أمام تشيلسي يوم الخميس في إياب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزي وكذلك المباراة أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وقد يغيب عن مباراة الديربي أمام أرسنال ومباراة الإياب أمام دورتموند.