تير شتيغن يتجاهل لوف ويركز على خطف خانة نوير

أكد مارك أندري تير شتيغن أنه لن يتراجع عن مساعيه ليصبح حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني لكرة القدم، رغم أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب أعلن أن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي للفريق حتى كأس أوروبا 2020.



وقال تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء : أرغب في حراسة مرمى المنتخب الألماني، كل ما يمكنني فعله هو تقديم مستويات جيدة وأن أظهر بأفضل حالة بدنية وصحية من أجل مواصلة الخطوات نحو إعادة هيكلة المنتخب في مركز حراسة المرمى أيضا، أود الضغط بقوة حتى يتخذ لوف قرارا لصالحي وأصبح الحارس الأساسي للمنتخب.



وشارك تير شتيغن (26 عاماً) في 21 مباراة دولية ، وكان لوف قد صرح بأنه سيشارك في مزيد من المباريات مع المنتخب، لكنه أعلن في الوقت نفسه تمسكه بمانويل نوير قائد المنتخب وفريق بايرن ميونخ ، حتى البطولة الأوروبية المقررة في العام المقبل ، وذلك رغم الدفع بالعديد من العناصر الشابة في صفوف المنتخب ، في أعقاب صدمة الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 .



وكان لوف قد واصل تمسكه بمانويل نوير في المونديال رغم غيابه عن الملاعب لأشهر بسبب الإصابة ، وظهور تير شتيغن حينها بمستويات جيدة.

وكان تير شتيغن قد وصف ذلك القرار حينها بأنه "محبط" ، لكنه أكد في الوقت نفسه على حماسه قائلا : أرغب في أن أكون أفضل حارس مرمى في ألمانيا.