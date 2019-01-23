ساري: صفقة هيغواين حسمت.. ولن يشارك أمام توتنهام

أكد ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة مع توتنهام هوتسبير في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الخميس، أن هيغواين على بعد بضع ساعات من توقيع عقده مع تشيلسي.

ومن المنتظر أن يوقع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين رسميا لفريق تشيلسي الانجليزي في وقت لاحق يوم الأربعاء، قادما من فريق ميلان الإيطالي، ليلعب مجددا تحت قيادة الإيطالي ماوريستيو ساري مدرب الفريق اللندني.

ورحل هيغواين "31 عاما" للدوري الإيطالي عام 2013، بعدما أنهى مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، حيث قضى مواسمه الثلاثة الأولى مع فريق نابولي وسجل 71 هدفا، ولعب تحت قيادة ساري للفريق في موسم 2015 - 2016، وانضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث أحرز معه 40 هدفا في العامين الماضيين، ثم انتقل على سبيل الإعارة لميلان في الصيف الماضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق السيدة العجوز.

وقال ساري :نأمل في نجاحه بهز الشباك معنا سريعا. إنه مهاجم قوي للغاية، وتمتع بقدرة هائلة على التسجيل خلال موسمي الأول مع نابولي، لقد كان جيدا جدا وسجل 36 هدفا في 35 مباراة بالدوري، و39 هدفا في مختلف البطولات، بالتأكيد إنه أحد أفضل المهاجمين الذين لعبوا تحت قيادتي، يتمتع بالخبرة اللازمة للعب هنا.. إنه يريد الفوز في أي وقت، في أي حالة.

وأكد ساري أن تسجيل هيغواين تسعة أهداف مع ميلان لم يكن فشلا، لأن الفريق لم يكن بنفس مستوى يوفنتوس، مشيرا إلى أن المهاجم الأرجنتيني لم يكن مؤهلا للمشاركة مع الفريق أمام توتنهام، لأن الموعد النهائي لإعلان قائمة الفريق للمباراة قد انتهى.

وأضاف ساري أن بإمكان هيغواين تسجيل ظهوره الأول مع تشيلسي خلال لقاء الفريق مع شيفيلد وينزداي يوم الأحد القادم، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.