مرسيليا يتعاقد مع الإيطالي بالوتيلي لمدة 6 أشهر

أعلن نادي مرسيليا يوم الأربعاء تعاقده رسميا مع مهاجم نيس الفرنسي لكرة القدم،الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي لمدة 6 أشهر.

وكان مصدر مقرب من النادي الجنوبي أكد يوم الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن بالوتيلي "28 عاما" سيتوجه يوم الأربعاء إلى مركز التدريب التابع للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقد والتقديم الرسمي، ولن يكون بإمكان "سوبر ماريو" وهو لقب بالوتيلي بدء مشواره مع مرسيليا اعتبارا من يوم الجمعة في المباراة ضد ليل في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري وذلك لعدم اكتمال لياقته البدنية بحسب مدرب الفريق رودي غارسيا.

وكان مرسيليا حاول الحصول على خدمات بالوتيلي الصيف الماضي لكن المفاوضات المضنية التي اجراها على مدى شهرين لم تتكلل بالنجاح مع وكيل أعماله الهولندي الإيطالي مينو رايولا.

وينتهي عقد بالوتيلي مع نيس أواخر يونيو 2019، بيد أنه عانى الأمرين معه هذا الموسم حيث فشل في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد باتريك فييرا الذي كان أعلن أواخر ديسمبر الماضي أن مهاجمه المثير للجدل بات يحتاج الى تحدٍ جديد، وأن التعاون بينهما نتيجته الفشل.

وتعاقد مرسيليا مع بالوتيلي لتعزيز خط هجومه الذي يعاني صعوبات عدة هذا الموسم حيث سجل كل من مهاجميه فالير جرمان واليوناني كوستاس ميتروغلو 3 أهداف فقط، وفي وقت يمر فيه الفريق الجنوبي بفترة صعبة حيث فشل في الفوز في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات الأحد بفوز ثمين على مضيفه كاين في الدوري.

وودع مرسيليا مسابقة كأس فرنسا بخسارة مفاجئة أمام أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2 يوم الأحد قبل الماضي، وسبق له أن خرج من كأس الرابطة الفرنسية بسقوطه امام ستراسبورغ قبل فترة التوقف، كما خرج من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته، لكن بالوتيلي نفسه بعيد عن مستواه ولم يسجل أي هدف هذا الموسم ولم يلعب منذ 4 ديسمبر الماضي.

وتنقل بالوتيلي بين أندية إيطالية عدة أبرزها الجاران ميلان وإنتر، كما دافع في إنجلترا عن ألوان مانشستر سيتي وليفربول الذي انتقل منه الى نيس في صيف العام 2016.