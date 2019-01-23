ميلان يتفق مع بياتك .. وهيغواين في طريقه إلى تشيلسي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية يوم الأربعاء أن ميلان توصل لاتفاق مع جنوة للتعاقد مع مهاجمه كشيشتوف بياتك ما يفتح الطريق لانتقال غونزالو هيغواين إلى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على سبيل الإعارة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن ميلان سيدفع 35 مليون يورو "39.80 مليون دولار" للمهاجم البولندي الذي سيخضع للكشف الطبي

يوم الأربعاء.

ويتردد أن تشيلسي اتفق مع يوفنتوس على استعارة المهاجم الأرجنتيني لنهاية الموسم مع إمكانية تمديد الإعارة لعام إضافي لينضم لمدربه السابق ماوريتسيو ساري ويحل مشكلة تسجيل الأهداف في النادي اللندني.

وسجل هيغواين ستة أهداف في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم ويأمل في تكرار ما حققه بقيادة ساري عندما سجل 36 هدفا مع نابولي ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأهداف في الدوري الإيطالي موسم 2015-2016، وسجل بياتك، المنتقل إلى جنوة في بداية الموسم، 13 هدفا في 19 مباراة بالدوري أي أقل بهدف واحد عن كريستيانو رونالدو ودوفان زاباتا وفابيو كوالياريلا في صدارة قائمة هدافي المسابقة، وفي حال إتمام صفقة هيغواين سيسمح تشيلسي لمهاجمه ألفارو موراتا بالعودة إلى نادي طفولته أتلتيكو مدريد.