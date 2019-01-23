"المحكمة" ترفض شكوى ليفانتي ضد مشاركة تشومي برشلونة

رفضت المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية شكوى ليفانتي ضد إشراك برشلونة للاعب لا يحق له المشاركة في مباراة الفريقين في الدور الرابع في كأس ملك إسبانيا.

وأشرك برشلونة حامل لقب الكأس مدافعه تشومي، الذي كان يقضي عقوبة الإيقاف مع الفريق الثاني للنادي الكتالوني المنافس في

الدرجة الثالثة، في ذهاب دور الستة عشر أمام ليفانتي التي خسرها 2-1 قبل أن يفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليتأهل لدور الثمانية.

وطُرد اللاعب البالغ عمره" 19 عاما" عقب حصوله على بطاقة حمراء مع الفريق الثاني لبرشلونة ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة لكن النادي الكتالوني تأكد من إمكانية مشاركته في كأس الملك مع الفريق الأول لأن الإيقاف في المسابقات الأقل عادة ما يتم تنفيذه في البطولة التي تم خلالها إيقاف اللاعب.

ورفض الاتحاد الإسباني شكوى ليفانتي لأنه تقدم بها متأخرا كما رفض الطعن الذي تقدم به النادي على القرار يوم الاثنين الماضي، ورفع ليفانتي شكواه للمحكمة للمطالبة بتوقف المشاركة وعدم خوض برشلونة مباراة دور الثمانية لحين حل المشكلة لكن المحكمة رفضت ذلك أيضا، وسيلتقي برشلونة مع إشبيلية في ذهاب دور الثمانية يوم الأربعاء.