إصابة نيمار.. وغموض حول لحاقه بلقاء مانشستر يونايتد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الخميس، أن إصابة البرازيلي نيمار في قدمه اليمنى تجددت مرة أخرى أثناء مشاركته مع الفريق أمام ستراسبورغ في المباراة التي فاز بها 2 - صفر في كأس فرنسا.

وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان أن الفحوص الطبية الأولية أظهرت إصابة نيمار (26 عاما) بـ"إعادة تنشيط مؤلمة" في مشط القدم اليمنى، وسيتم خضوع نيمار لفحص طبي خلال الأيام المقبلة، وذكر النادي أنه سيدرس جميع الخيارات العلاجية المتاحة.

وأجرى اللاعب جراحة في مارس 2018 بعدما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عندما كان يلعب مع باريس سان جيرمان أمام مارسيليا قبل الجراحة بشهر. وتم إدخال مسمار في قدمه للمساعدة في شفائه.

وعاد نيمار للملاعب بعد ثلاثة أشهر من الإصابة، ولكنه فشل في ترك إنطباع جيد في كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت بروسيا. وكان اللاعب محط سخرية على نطاق واسع بسبب الإفراط في ردة فعله عقب عرقلته خلال البطولة.

وأفادت التقارير الإعلامية المحلية أن أغلى لاعب في العالم ترك الملعب يوم الأربعاء، وهو يبكي، عندما تم استبداله بموسى ديابي.

ولم يعلق نادي باريس سان جيرمان، يوم الخميس، على إمكانية خوض نيمار لمباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم 12 فبراير المقبل بملعب أولد ترافورد.