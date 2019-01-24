الأرجنتيني هيغواين ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

أعلن تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا، يوم الأربعاء، مع المهاجم الأرجنتيني هيغواين، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ورحب النادي الإنجليزي باللاعب عبر "فيديو" نشره على الحساب الرسمي للاعب القادم من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من يوفنتوس، وقال هيغواين: كان علي الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لي بالانتقال إلى تشيلسي، لأنه فريق أحبه ويمتلك تاريخا واسعا، وكنت أتمنى أن ألعب في الدوري الإنجليزي، ولا أطيق الانتظار لبدء المشاركة وأتمنى التأقلم في أسرع وقت ممكن. وسيرتدي اللاعب الأرجنتيني الرقم 9 مع تشيلسي الإنجليزي.