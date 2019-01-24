الإيطالي ليبي ينهي مشواره مع الصين بعد مغادرة كأس آسيا

أعلن الإيطالي المخضرم مارشيللو ليبي المدير الفني لمنتخب الصين، انتهاء مشواره مع الفريق عقب خروجه من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا بالإمارات، إثر خسارته القاسية صفر - 3 أمام نظيره الإيراني يوم الخميس.

وصرح ليبي، 70 عاما، عقب المباراة "أريد أن أشكر الجميع هنا لأن هذه هي المباراة الأخيرة لي بعد انتهاء عقدي مع منتخب الصين". أضاف ليبي "كان شرفا كبيرا للغاية بالنسبة لي أن أتولى تدريب منتخب وطني هام لدولة هامة مثل الصين".

ويعد ليبي أحد أشهر وأفضل المدربين في جيله، حيث قاد منتخب إيطاليا للتتويج بكأس العالم عام 2006 بألمانيا، كما توج بالدوري الإيطالي عدة مرات مع فريق يوفنتوس.