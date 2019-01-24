عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الإيطالي ليبي ينهي مشواره مع الصين بعد مغادرة كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - د ب أ
ليبي خلال مباراة يوم الخميس
رابط مختصر

أعلن الإيطالي المخضرم مارشيللو ليبي المدير الفني لمنتخب الصين، انتهاء مشواره مع الفريق عقب خروجه من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا بالإمارات، إثر خسارته القاسية صفر - 3 أمام نظيره الإيراني يوم الخميس.

وصرح ليبي، 70 عاما، عقب المباراة "أريد أن أشكر الجميع هنا لأن هذه هي المباراة الأخيرة لي بعد انتهاء عقدي مع منتخب الصين". أضاف ليبي "كان شرفا كبيرا للغاية بالنسبة لي أن أتولى تدريب منتخب وطني هام لدولة هامة مثل الصين".

ويعد ليبي أحد أشهر وأفضل المدربين في جيله، حيث قاد منتخب إيطاليا للتتويج بكأس العالم عام 2006 بألمانيا، كما توج بالدوري الإيطالي عدة مرات مع فريق يوفنتوس.

كلمات دالّة

#الصين, #ليبي, #كأس آسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر