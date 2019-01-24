السلطات الإنجليزية توقف البحث عن طائرة سالا بشكل نهائي

تقرر إنهاء عمليات البحث عن الطائرة المفقودة التي تحمل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، والطيار ديفيد إيبوتسون بعد فشل فرق الإنقاذ في تحديد مكان الطائرة.

اختفت الطائرة، التي تحمل اسم "ماليبو 46"، التي كانت تقل سالا إلى ويلز من فرنسا، من على شاشات الرادار أثناء عبورها القناة الإنجليزية يوم الاثنين الماضي. وبعد ثلاثة أيام من أعمال البحث، قررت السلطات إنهاء العمليات بعد ظهر يوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن ديفيد باركر قائد ميناء جزيرة غيرنزي أن فرص بقاء سالا وإيبوتسون على قيد الحياة باتت "ضئيلة للغاية".