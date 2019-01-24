اليابان تتجاوز فيتنام بشق الأنفس وتتأهل إلى قبل النهائي

أصبح المنتخب الياباني أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا، بعدما تغلب على منتخب فيتنام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في دور الثمانية من البطولة.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريتسو دوان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة، التي تجمع بين الصين وإيران، كان المنتخب الياباني تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ، ثم تغلب على المنتخب السعودي 1 - صفر في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب فيتنام كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما احتله في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، ثم تغلب على المنتخب الأردني 4 - 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويحمل المنتخب الياباني الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربع بطولات، علما أن آخر لقب للبطولة توج به كان في 2011 عندما تغلب على المنتخب الأسترالي 1 - صفر.

وشهدت المباراة الاستخدام الأول لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في البطولة، حيث قام الحكم محمد عبدالله حسن محمد باستخدامه مرتين.

وكانت المرة الأولى عندما ألغى هدفا للمنتخب الياباني في الدقيقة 25 بعد أن لعبت ركلة ركنية قابلها مايا يوشيدا بضربة رأس، لكن الكرة اصطدمت بيده قبل أن تسكن المرمى ليعود الحكم إلى تقنية فار التي أكدت عدم شرعية الهدف.

واستعان بها الحكم مرة ثانية في الدقيقة 55 ليحتسب ركلة الجزاء التي أحرز منها المنتخب الياباني هدف التقدم بعدما قام تيان بوي مدافع فيتنام بعرقلة ريتسو دوان لاعب اليابان داخل منطقة الجزاء وهو ما لم يشاهده الحكم واستأنف اللعب قبل أن يعود لفار ويحتسب ركلة الجزاء.