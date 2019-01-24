إيران تتجاوز الصين بثلاثية وتضرب موعداً مع اليابان

واصل منتخب إيران مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في الإمارات، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة القارية عقب فوزه السهل 3 - صفر على منتخب الصين يوم الخميس في دور الثمانية للبطولة.

وضرب منتخب إيران، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في المسابقة، موعدا ناريا في المربع الذهبي للبطولة يوم الاثنين القادم مع نظيره الياباني، الذي تغلب 1 - صفر على منتخب فيتنام في وقت سابق اليوم بدور الثمانية.

وحافظ المنتخب الإيراني، الساعي لاستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 1976، على مستواه اللافت الذي قدمه طوال مشواره بالبطولة، وكان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف في ظل عجز المنتخب الصيني عن تهديد مرماه، وبدا واضحا عدم رغبة لاعبي منتخب إيران في بذل المزيد من الجهد، خاصة بعد اطمئنانهم على الفوز في الشوط الثاني، من أجل أن يكونوا أكثر جاهزية للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة ألقاب.

وافتتح مهدي طارمي التسجيل لمنتخب إيران في الدقيقة 18، قبل أن يسجل زميله سردار أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 31، وتكفل كريم أنصاري بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب إيران في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويذكر أن منتخب إيران رفع رصيده من الأهداف خلال مشواره بالبطولة حتى الآن إلى 12 هدفا، فيما ظل محافظا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.