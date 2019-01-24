مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي كأس الرابطة

صعد مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزي، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه بيرتن ألبيون "أحد أندية دوري الدرجة الثانية" يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، في الدقيقة 26، ولعب سيتي المباراة بأعصاب هادئة تماما، بعدما حسم تأهله من الناحية العملية منذ لقاء الذهاب الذي انتهى بفوزه 9 - صفر.

وينتظر مانشستر سيتي، الذي يسعى للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين توتنهام هوتسبير وتشيلسي.

ويستعد الفريقان اللندنيان لخوض مباراة الإياب يوم الخميس،على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز توتنهام 1 - صفر.