موناكو يوقف مدربه هنري عن العمل إلى موعد غير محدد

أعلن نادي موناكو إيقاف مدربه الفرنسي تييري هنري عن مهامه إلى موعد غير محدد يوم الخميس، على أن يستلم فرانك باسي زمام الأمور في الفريق الأول في الفترة القادمة.

وحصل موناكو على نقطتين فقط في آخر 5 مباريات بالدوري ويحتل حاليا المركز قبل الأخير. كما ودع الفريق كأس فرنسا من دور 32 بعد أن خسر أمام ميتز المنتمي لدوري الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت هذه الخسارة بعد هزيمة موناكو 5-1 في عقر داره أمام ستراسبورغ في آخر مبارياته في الدوري. ولم يظهر على الفريق أي علامات على تحسن الأداء منذ انضمام لاعب الوسط سيسك فابريغاس من تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر.

ويملك موناكو 15 نقطة في 21 مباراة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل مواجهة ديجون الذي يسبقه في الترتيب بمركز واحد ويتقدم عليه بنقطتين رغم أن ديجون خاض مباراة أقل من موناكو.