35 مليون يورو تنقل بياتيك إلى صفوف ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان، المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، "صباح الخميس بتوقيت غرينتش" تعاقده مع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك قادما من نادي جنوة حتى عام 2023.

ولم يعلن ميلان عن القيمة المالية التي دفعها لفريق جنوة، الذي أفادت تقارير بأنه تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عاما مقابل 4 ملايين يورو من كراكوفيا في يونيو. ومع ذلك، ويعتقد أن ميلان دفع لجنوة 35 مليون يورو.

وسجل بياتيك 13 هدفا في 19 مباراة بالدوري الإيطالي خاضها مع جنوة وسجل ستة أهداف أخرى في مباراتين بكأس إيطاليا، وكان موقوفا عندما فاز ميلان على جنوة 2 - صفر يوم الاثنين الماضي.

انتقال بياتيك إلى ميلان مهد الطريق إلى رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، ولعب هيغواين، الذي لم يشارك في مباراة يوم الاثنين، النصف الأول من موسم الدوري الإيطالي مع ميلان معارا من يوفنتوس، وسينهي هيغواين الموسم في الدوري الإنجليزي معارا من فريق يوفنتوس.